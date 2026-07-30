Malatya’da yol çalışmaları sırasında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı

Malatya'da deprem bölgesinde yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde, deprem bölgesinde yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, iş makineleriyle yürütülen kazı çalışmaları esnasında göçük yaşandı. Göçüğün meydana gelmesiyle birlikte bölgede çalışan 2 işçi toprağın altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, İtfaiye ve polis sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçilere ulaşabilmek için zamanla yarışırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Toprak altında kalan 2 işçi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı