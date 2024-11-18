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Malatya'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü, Kepçe Operatörü Kurtarıldı

Malatya'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü, Kepçe Operatörü Kurtarıldı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremde hasar gören bir bina yıkım esnasında çöktü. Enkaz altında kalan kepçe operatörü, uzun süren çalışmalarla kurtarıldı. Operatörün sağlık durumu iyi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremde hasar gören 4 katlı bina, yıkım işlemleri esnasında çöktü. Çökme sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü, uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Semazen Sokak'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören 4 katlı bina yıkım işlemleri esnasında çöktü. Çöken binanın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrilirken, operatör Hamza Ç. enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altındaki operatörü kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saat süren titiz çalışmaların ardından kepçe operatörü yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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