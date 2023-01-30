Malatya'da yediemin otopark çetesi çökertildi 3. Sayfa Haberleri Malatya'da jandarma tarafından yediemin otoparklarındaki araçların parçalarını çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Malatya'da jandarma tarafından yediemin otoparklarındaki araçların parçalarını çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir yediemin otoparklarında çok sayıda araçtan parça çalınması üzere çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda parçaları çaldıkları tespit edilen 5 zanlı yakalanarak gözaltın alındı. Ele geçirilen malzemelerin otopark görevlisine teslim edildiği olayda gözaltına alınan zanlılardan 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Malatya 3. Sayfa Haberler

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