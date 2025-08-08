Malatya'da Yaya Tırın Çarpması Sonucu Yaralandı

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, tırın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 09.30 sıralarında kent merkezi Kapalı Çarşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyeye malzeme taşıyan S.T. yönetimindeki 35 PKN 90 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan C.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan C.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
