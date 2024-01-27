Malatya'da yasadışı yollarla getirilen elektronik eşyalara el konuldu

Malatya'da polis ekipleri ülkeye yasadışı yollarla getirilen çok sayıda elektronik eşyaya el koydu.

Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı yollarla getirilen elektronik eşya satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda N.A. isimli şüphelinin işyerinde yapılan aramalarda 77 adet kablosuz kulaklık ve 22 adet şarj adaptörü ve şarj kablosu ele geçirildi.

Şahıs hakkında '5607 SKM' suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi. - MALATYA