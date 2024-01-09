Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Malatya'da polis ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Youtube kanallarında canlı yayın yapılan yasa dışı bahis ve kumar oyunlarını tespit etti. Operasyon sonucunda hesabın yöneticisi olan K.K. gözaltına alındı. Zanlının ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu ve adli kontrol uygulandı.
Malatya'da polisinin yasa dışı bahis operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Youtube kanallarında canlı yayın yaparak yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığını tespit etti. Olayla ilgili çalışma yapan ekipler hesabın yöneticisi olduğu belirlenen K.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlının ikametinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konulurken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya yurtdışı yasaklı adli kontrol uygulandı. - MALATYA