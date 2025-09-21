Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 17 Gözaltı, 11 Tutuklama

Malatya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 8 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli dijital materyaller ve bir adet pompalı tüfek ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yaklaşık 8 ay süren teknik takip sonucu 76 şahsa ait banka hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, bu hesaplar üzerinden yapılan yasa dışı para transferlerinin toplamda 1 milyon 28 bin 934 TL olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Malatya'da 17, Kahramanmaraş'ta ise 1 olmak üzere toplam 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Malatya'da 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 19 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, 32 banka kartı, 2 SD kart, 6 flaş bellek, 1 SSD, 1 HDD ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA