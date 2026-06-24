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Malatya'da 67 yaşındaki adam konteynerde ölü bulundu

Malatya'da 67 yaşındaki adam konteynerde ölü bulundu
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 67 yaşındaki Atilla Vanlı, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu. Sağlık sorunları olduğu öğrenilen Vanlı'nın cenazesi adli tıbba gönderildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, konteyner kentte yalnız yaşayan 67 yaşındaki Atilla Vanlı'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu kontrol etmek için konteynere girdi. Vanlı'yı hareketsiz halde bulan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atilla Vanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre çeşitli sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen Vanlı'nın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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