Malatya'da Yalnız Yaşayan Kadın Yarı Çıplak Olarak Ölü Bulundu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yalnız yaşayan Hüsniye İlhan, evinde yarı çıplak halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde yarı çıplak halde ölü olarak bulundu.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akbay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 3. katında yaşayan Hüsniye İlhan'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairenin camından merdiven yardımıyla içeri girdi. Yapılan incelemede yarı çıplak halde yerde hareketsiz yatan Hüsniye İlhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
