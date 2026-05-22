Malatya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malatya'da 61 yaşındaki şahıs yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dalbastı Sokak'taki ikametinde yalnız yaşayan Ahmet Turan Yavuz'dan (61) bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti. İkamete giren yakınları Yavuz'u odadaki koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Turan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Çeşitli hastalıkları bulunduğu öğrenilen Yavuz'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı