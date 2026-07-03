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Akçadağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Akçadağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yabancı plakalı bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yabancı plakalı bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Akçadağ ilçe merkezi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı plakalı otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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