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Yola aniden fırlayan yaban keçisi telef oldu

Yola aniden fırlayan yaban keçisi telef oldu
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeki bir aracın önüne aniden çıkan yaban keçisi, çarpmanın etkisiyle telef oldu. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Malatya'da seyir halindeki bir aracın önüne aniden çıkan yaban keçisi, çarpmanın etkisiyle telef oldu. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Akçadağ ilçesi Kozluca-Çayırdüzü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan bir aracın önüne aniden yaban keçisi fırladı. Aracın çarpması sonucu yola savrulan yaban keçisi olay yerinde telef oldu.

Kazada yaralanan olmaz iken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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