Malatya'da Uyuyakalan Şahıs Ekipleri Alarma Geçirdi
Malatya'da bir süredir haber alınamayan bir şahıs, yakınları tarafından ihbar edilerek yardım istendi. İkametine balkondan girilen şahsın uyuyakaldığı belirlendi ve ekipler normale döndü.
Malatya'da bir süredir haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi. İkametine balkondan girilen şahsın uyuyakaldığının belirlenmesiyle ekipler normale döndü.
Olay, 09.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan yakınlarından haber alamayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine şahsın ikametinin bulunduğu bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yardımı ile balkondan eve giren ekipler şahsın uyuyakaldığının belirlenmesiyle normale döndü. - MALATYA