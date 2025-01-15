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Malatya'da Uyuşturucu ve Kaçak Silah Operasyonu

Malatya'da Uyuşturucu ve Kaçak Silah Operasyonu
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Kale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri, evde yapılan aramada 153 gram esrar, ruhsatsız av tüfekleri ve kuru sıkı tabanca ile fişekler ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın Kale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak silahlar ele geçirildi.

Malatya'da Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucunda 153 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 50 adet 9 mm çapında fişek ve 26 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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