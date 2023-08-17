Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 60 gram metamfetamin ve 507 uyarıcı hap ele geçirildi
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Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 60 gram metamfetamin maddesi ile 507 uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 60 gram metamfetamin maddesi ile 507 uyarıcı hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Battalgazi ilçesinde operasyon düzenlendi.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 şüphelinin evle eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde, 60 gram metamfetamin maddesi, 507 uyarıcı hap, 1 hassas terazi, 2 tabanca, 64 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.