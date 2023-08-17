Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 60 gram metamfetamin ve 507 uyarıcı hap ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 60 gram metamfetamin maddesi ile 507 uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 60 gram metamfetamin maddesi ile 507 uyarıcı hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Battalgazi ilçesinde operasyon düzenlendi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 şüphelinin evle eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde, 60 gram metamfetamin maddesi, 507 uyarıcı hap, 1 hassas terazi, 2 tabanca, 64 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - 3. Sayfa

Jandarma Malatya 3. Sayfa Haberler

title