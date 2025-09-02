Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 38 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 38 torbacı zanlısı tutuklandı. Operasyonlarda 1.9 kilogram metamfetamin ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan fiziki ve teknik takipli 28 ayrı operasyonda 1 kilo 953 gram metamfetamin maddesi, 55 bin 856 adet sentetik ecza maddesi, 732 gram sentetik kannabinoid, 655 gram esrar maddesi, 134 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 6 adet ecstasy hap, 93 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

