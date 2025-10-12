Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 898 Hap Ele Geçirildi
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda 898 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayda 2 zanlı gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA
