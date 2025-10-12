Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 898 Hap Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 898 Hap Ele Geçirildi
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda 898 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayda 2 zanlı gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 898 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bir eve düzenlenen operasyonda 898 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
