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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
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Malatya'da düzenlenen operasyonlarda sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 8 zanlı tutuklandı. Operasyon sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 ikamet, 4 iş yeri ile 2 araçta arama yapılırken, bin 316 adet sentetik ecza hap, 16,06 gram metamfetamin, 15,28 gram sentetik kannabinoid, 2,26 gram esrar maddeleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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