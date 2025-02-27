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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Torbacı Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Torbacı Tutuklandı
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 619,57 gram metamfetamin ve 43,24 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Malatya'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İki ayrı operasyonda 1 iş yeri, 2 araç, 5 ikamet ve 8 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 619,57 gram metamfetamin maddesi, 43,24 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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