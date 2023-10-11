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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 kilo 600 gram esrar, 4 av tüfeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.