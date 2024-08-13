Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı tespit edilen iki adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kilo 700 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 106 adet tabanca fişeği ile 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayda 2 zanlı gözaltına alındı. - MALATYA