Malatya’da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da doğu illerinden kente uyuşturucu getiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yüklü miktarda metamfetamin ve kimyasal madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Malatya'ya yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 2 hedef şahsın ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 2 bin 55 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 820 gram sıvı metamfetamin maddesi ve uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirlenen 600 gram kimyasal sıvı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı