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Malatya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Malatya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin 55 gram metamfetamin, 2 bin 820 gram sıvı metamfetamin ve 600 gram kimyasal sıvı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin 55 gram metamfetamin, 2 bin 820 gram sıvı metamfetamin ve 600 gram kimyasal sıvı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Malatya'ya yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 şüphelinin ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 55 gram metamfetamin, 2 bin 820 gram sıvı metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirlenen 600 gram kimyasal sıvı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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