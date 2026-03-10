Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ve sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iki şahsın ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin ile bin 100 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı