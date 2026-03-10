Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 gram metamfetamin ve 1100 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ve sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iki şahsın ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin ile bin 100 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu

İran'a şimdiye kadar ki en büyük saldırı! Şehirler aynı anda vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin

İran ABD'nin hamlesine bu sözlerle meydan okudu
Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen 'Görmedim' dedi

168 kız çocuğu can vermişti! Görüntülere rağmen verdiği yanıt skandal
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var