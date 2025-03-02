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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda 2 kişi 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcıları gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 734 gram kannabinoid, 42 adet sentetik ecza, 1.46 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, D.G. ve K.D. adlı şahıslar gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezinde işlemleri sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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