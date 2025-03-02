Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda 2 kişi 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcıları gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 734 gram kannabinoid, 42 adet sentetik ecza, 1.46 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, D.G. ve K.D. adlı şahıslar gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezinde işlemleri sürüyor. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa