Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Malatya'da yapılan bir narkotik operasyonda, şüpheli bir araçta 16 kilo 380 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 16 kilo 380 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 16 kilo 380 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan H.K., S.N. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA