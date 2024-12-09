Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 16 kilo 380 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 16 kilo 380 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan H.K., S.N. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA