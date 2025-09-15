Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Hekimhan'da belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 12 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA