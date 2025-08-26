Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.207 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 207 adet sentetik ecza hap ile 18 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, bin 207 adet sentetik ecza hap ile 18 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA