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Malatya'da araçta 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Malatya'da araçta 1 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Malatya'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 1 kilo 6 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Kale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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