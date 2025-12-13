Haberler

Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Güncelleme:
Malatya-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 aracın karıştığı olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 EM 254 plakalı Opel marka otomobil, 06 AEL 176 plakalı Opel araç ve 44 AAK 461 plakalı Opel otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
