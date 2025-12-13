Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 EM 254 plakalı Opel marka otomobil, 06 AEL 176 plakalı Opel araç ve 44 AAK 461 plakalı Opel otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA