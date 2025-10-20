Malatya'da Üç Araçlı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki 34 FM 0394 plakalı otomobil ile N.A. yönetimindeki 44 AGL 290 plakalı hafif ticari araç ve F.A. yönetimindeki 44 AAV 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada M.T. ve F.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA