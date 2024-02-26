Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 11.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas caddesi üzerinde seyir halinde olan R.K. idaresindeki otomobil ile N.Ö. yönetimindeki kamyonet ve L.F.'nin kullandığı elektrikli motoisiklet çarpıştı.

Kazada L.F. (19) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA