Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, 20.30 sularında Malatya- Sivas karayolu Dilek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan M.B. (61 ) idaresindeki 44 NB 253 plakalı hafif ticari araç önce emniyet şeridinden ters istikamette gelen M.B. (50) yönetimindeki 44 AF 014 plakalı traktöre, daha sonra da H.B.'nin (68) kullandığı 26 DS 124 plakalı traktöre çarptı. Kazada H.B., G.B., H.B., M.B., H.D. ile Z.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA