Direğe çarpan araç kağıt gibi dağıldı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil çarptığı trambüs direğini devirdi. Feci kazada araç kağıt gibi dağılırken 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki trambüs direğine çarptı.

ARAÇ KAĞIT GİBİ DAĞILDI

Feci kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan V.E.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken araçta sıkışan sürücü yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan araç sürücüsü M.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.