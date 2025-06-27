Malatya'da Traktör Kazası: 1 Ölü

Malatya'da Traktör Kazası: 1 Ölü
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Malatya'nın Darende ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör, şarampole devrildi. Kazada sürücü Hacı Garip Şener hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Ağılbaşı Mahallesi Kavakyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Garip Şener (38) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Hacı Garip Şener otopsinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Ağılbaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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