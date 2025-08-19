Malatya'da Trafik Kazasında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trafik Kazasında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Ahmet Ilgaz, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, 08.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan B.Y. idaresindeki 02 BJ 631 plakalı Skoda marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Ilgaz'a (80) çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
