Malatya'da otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Dere, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Olay, Yeşilyurt İlçesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede yolun karşısına geçmeye çalışılan Yılmaz Dere'ye (39) C.A. idaresindeki 44 AC 989 plakalı otomobil çarptı. Kazada yola savrulan ve ağır yaralanan Yılmaz Dere kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Araç sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa