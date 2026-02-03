Haberler

Malatya'da otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Malatya'da otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Dere, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt İlçesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede yolun karşısına geçmeye çalışılan Yılmaz Dere'ye (39) C.A. idaresindeki 44 AC 989 plakalı otomobil çarptı. Kazada yola savrulan ve ağır yaralanan Yılmaz Dere kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na iki yeni isim

Merkez Bankası'nda gece yarısı kritik atamalar
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na iki yeni isim

Merkez Bankası'nda gece yarısı kritik atamalar
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...