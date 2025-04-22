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Malatya'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Lütfiye Karakuş'a hafif ticari araç çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, 13.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kuzey Kuşak yolu üzerinde seyir halinde olan F.L. idaresindeki 35 AFH 149 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye Karakuş'a (83) çarptı. Kazada yola savrulan kadın ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi kaldırılan Lütfiye Karakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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