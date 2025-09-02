Malatya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Malatya'da kamyon ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan M.K. idaresindeki 44 AGZ 459 plakalı motosiklet ile N.K. yönetimindeki 35 DZ 582 plakalı araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA