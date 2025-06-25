Malatya'da Trafik Kazası: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Malatya'da Trafik Kazası: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı
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Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Ziraat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E. yönetimindeki 44 AHN 391 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 44 ABT 717 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, otomobilin altına girdi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada motosiklet sürücüsü A.E. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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