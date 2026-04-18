Malatya'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan İ.H.B. idaresindeki 44 AIG 548 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile E.D. yönetimindeki 34 TE 2313 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile H.D. ve M.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

