Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç aynı yöne seyreden iki araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Malatya- Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyreden 44 AGS 419 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne seyreden 34 KTH 969 plakalı araca, ardından ise 34 FK 2233 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan araçlardan biri trambüs direğine çarparak parçalandı. Kazada 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis, UMKE ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı