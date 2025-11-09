Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, Bir Sürücü Kaçtı
Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Tofaş marka aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sürücülerden biri olay yerinde aracını bırakıp kaçtı.
Kaza, 01.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre bölgede seyir halinde olan 23 ABE 713 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile 75 AAH 585 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken Tofaş sürücüsü aracı bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaçan sürücünün tespiti ile kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa