Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, Bir Sürücü Kaçtı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sürücülerden biri olay yerinde aracını bırakıp kaçtı.

Kaza, 01.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre bölgede seyir halinde olan 23 ABE 713 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile 75 AAH 585 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken Tofaş sürücüsü aracı bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaçan sürücünün tespiti ile kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA