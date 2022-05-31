Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

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Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 20.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş. idaresindeki 44 AAK 654 plakalı araç ile Sivas istikametinden gelen R.Ş. yönetiminde 44 LS 567 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada Z.Ş.(23), D.K. (67), B.Ş. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Topsöğüt Tragger Malatya Kaza 3. Sayfa Haberler

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