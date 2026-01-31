Malatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Battalgazi ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. idaresindeki 44 ACD 698 plakalı otobüs ile N.G. yönetimindeki 44 ACT 048 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, H.Y. ile Y.E.P. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA