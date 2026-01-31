Haberler

Malatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir otobüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Malatya'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Battalgazi ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. idaresindeki 44 ACD 698 plakalı otobüs ile N.G. yönetimindeki 44 ACT 048 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, H.Y. ile Y.E.P. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
