Malatya'da Trafik Kazası: 14 Yaralı

Malatya'da lastiği patlayan hafif ticari aracın tur midibüsüne çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralıların 13'ü öğrenci. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Karapınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan 28 AZ 683 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden 02 AFS 117 plakalı Mercedes marka Adıyaman Turan Turizm firmasına ait tur midibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrilerek yan yattı. Kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

