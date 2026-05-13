Malatya'da otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
Malatya'da otomobilin kontrolden çıkıp istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halinde olan 06 BBK 516 plakalı Chevrolet marka otomobil, Erkenek Karanlıkdere mevkiinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA