Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.O. yönetimindeki 44 BS 551 plakalı Volkswagen marka otomobil ile H.Ö. idaresindeki 44 AGE 137 plakalı Volkswagen araç kavşakta çarpıştı. Kazada L.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA