Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Darende ilçesi Somuncubaba Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan N.S. idaresindeki 44 HN 422 plakalı araç ile İ.Ö. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı İ.Ö. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
