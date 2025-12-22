Malatya'da otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da otomobilin köprüden uçtuğu trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan N.K. idaresindeki 44 DJ 720 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden aşağı uçtu. Feci kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ö.İ. ile Selaha Kutlu (58) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan yaralılardan Selaha Kutlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA